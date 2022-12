Incidente ad Anterselva: deceduta l’anziana ferita

Posted on

La donna di Parma era arrivata in Val Gardena il 6 agosto Bolzano – Diciannove colpi di arma da taglio, due dei quali al cuore: così è morta Rita Pissarotti, 60 di Collecchio in provincia di Parma, trovata senza vita martedì 14 agosto, nella camera d’albergo a Santa Cristina in Val Gardena in cui trascorreva […]