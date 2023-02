In vacanza in Trentino con pena da scontare: arrestato 59enne

Identificato dai carabinieri, trasferito in carcere

Trento – I carabinieri di Cles, impegnati nel controllo delle strutture ricettive della val di Sole, hanno arrestato un 59enne di nazionalità polacca, arrivato in Trentino per le vacanze invernali, su cui pendeva un provvedimento di cattura per droga. L’uomo – informa l’arma – era stato condannato per il reato di traffico di stupefacenti in concorso e associazione per delinquere finalizzata allo spaccio, commesso tra Milano e Campobasso tra il 2003 e il 2004.

La condanna era già stata parzialmente scontata, e restavano ancora 7 mesi e 23 giorni di carcere. L’uomo, appena arrivato in Trentino, è stato notato per il comportamento anomalo, facendo perdere le sue tracce alla vista dei militari. I carabinieri, appostatisi la strada, lo hanno atteso nei pressi della sua auto, bloccandolo e identificandolo. Il 59enne è stato trasferito presso il carcere di Trento, in esecuzione del provvedimento restrittivo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano per due sentenze passate in giudicato.

In breve

Sotto controllo incendi in Trentino Alto Adige. È sotto controllo l’incendio boschivo divampato nel pomeriggio di ieri in località Sarche, nel Comune di Madruzzo, in Trentino. Lo rende noto la Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Domato anche l’incendio boschivo scoppiato sul Monte di Mezzo, sopra il lago di Caldaro, in Alto Adige. A causa del forte vento e della grande siccità, le fiamme si sono velocemente estese, avvicinandosi anche a un gruppo di case.