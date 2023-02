Croce rossa Primiero Vanoi, nuovo corso al via anche con l’uso del defibrillatore: prima lezione il 14 marzo 2023

Si terrà il prossimo martedì 14 marzo alle 20.30 a Canal San Bovo presso la sede della Croce rossa locale, la presentazione di un nuovo corso di formazione – con la prima lezione – per nuovi volontari dell’associazione, molte le novità

Primiero/Vanoi (Trento) – Durante il percorso formativo infatti, sarà possibile acquisire anche le tecniche base per l’utilizzo del defibrillatore in caso di emergenza sanitaria. Al termine del corso verrà rilasciato il relativo attestato. Durante le lezioni, verranno trattati argomenti quali il primo soccorso, il diritto Internazionale umanitario e la storia del Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e una sezione dedicata ai principi e valori della nostra associazione e come il volontario debba attuarli.

Le attività svolte

Sono stati molti i servizi svolti dalla Croce rossa per la Comunità di Primiero, in tempo di emergenza pandemia. Attività che proseguono anche oggi senza sosta: “Abbiamo fatto da ponte tra Primiero e Borgo Valsugana con vari servizi – spiega il responsabile locale Tiziano Gobber – supportando le Apsp locali, abbiamo accompagnato e sostenuto persone per visite e terapie, preparato pacchi alimentari per le famiglie bisognose, creato oggetti di artigianato che ci hanno permesso di raccogliere offerte per aiutare persone in difficoltà e supportare progetti per la comunità”.

L’appello: si cercano nuovi volontari

Ci sono state inoltre, diverse raccolte fondi sostenute dalla Croce rossa locale in sinergia con altre associazioni (come Unicef ma non solo) e non da ultimo, è stato potenziato il servizio ‘Pronto Farmaco’ a domicilio. “Si tratta di un servizio molto richiesto dal territorio – conclude Gobber – i nostri mezzi ed i nostri operatori dell’emergenza sono preparati e disponibili qualora sia necessario intervenire per calamità di vario tipo e le nostre ambulanze ed i volontari del soccorso non si sono mai fermati. Oggi abbiamo bisogno di nuovi volontari per sostenere e far crescere ulteriormente l’associazione”.

Per ulteriori informazioni sul corso, è possibile contattare il cellulare 370/3156207 o scrivere alla mail: canalsanbovo@critn.it.