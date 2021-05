In Alto Adige 70 nuovi positivi e nessuna vittima. Al via prenotazione libera vaccini

Un altro giorno senza vittime, 30 i pazienti ricoverati

Bolzano – Nessuna vittima e 70 nuovi positivi al Covid-19 fino a giovedì 27 mmaggio in Alto Adige: sono i dati delle ultime 24 ore riferiti dall’Azienda sanitaria. Le nuove infezioni sono state accertate: 58 sulla base di 1.161 tamponi pcr (294 dei quali nuovi test) e 12 sulla base di 4.472 test antigenici.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono in totale 30: di questi, 5 vengono assistiti in terapia intensiva, 20 (4 in più rispetto ad ieri) nei normali reparti ospedalieri e 5 (3 in meno) nelle strutture private convenzionate. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.597, mentre in guariti totali sono 72.343 (64 in più).