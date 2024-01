Feltre, fiamme in centro all’Istituto Carenzoni Monego: 18 evacuati

Posted on

Rapporto Cave: servono nuove regole, Calabria e Friuli Venezia Giulia non sono nemmeno monitorate NordEst – Enormi crateri come ferite aperte sul territorio costellano i paesaggi italiani. Da Nord a Sud le cave attive in Italia sono 5.592, quelle dismesse e monitorate addirittura 16.045, mentre se aggiungessimo anche quelle delle regioni che non hanno un monitoraggio (Calabria […]