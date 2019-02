Imprese: 50.844 in Trentino a fine del 2018

Connect on Linked in

Dati della Camera di commercio

Trento – In base ai dati forniti dal registro delle imprese della Camera di commercio di Trento, al 31 dicembre 2018 il sistema imprenditoriale locale era composto da 50.844 imprese registrate e 63.170 localizzazioni. Lo comunica la Camera di commercio di Trento.

Nel corso dell’anno le iscrizioni di nuove imprese sono state 2.729, mentre le cancellazioni volontarie sono state 2.560. Il saldo naturale tra imprese iscritte e cancellate nel corso del 2018 è quindi positivo per 169 unità. Vanno infine sommate ulteriori 362 cancellazioni d’ufficio, adottate dopo l’accertamento dell’inattività operativa, amministrativa e fiscale dell’azienda per tre anni consecutivi.

Il settore col più alto numero di imprese si conferma essere, anche nel 2018, l’agricoltura (12.047 imprese), seguito da commercio (8.492) e costruzioni (7.315). Quello che nel periodo ha evidenziato il maggior incremento di imprese registrate è quello dei servizi alle imprese (+2,0%). Sono 12.221 le imprese che operano in ambito artigianale.

In breve

Poste, importanti novità in Alto Adige. “Dopo una fitta serie di colloqui e trattative con i vertici di Poste Italiane a Roma, si è riusciti ad ottenere un anticipo dell’orario di lavoro in Alto Adige per consentire la consegna puntuale dei prodotti postali”. Il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, si dichiara soddisfatto del risultato raggiunto, e annuncia anche che “è stato assicurato il rafforzamento del servizio di recapito e di sportello, soprattutto nelle zone periferiche, tramite nuove assunzioni di personale”. Come noto, la decisione di Poste Italiane, frutto di un accordo commerciale, di riorganizzare il modello di gestione delle consegne aveva provocato una serie di polemiche. Ciò soprattutto in virtù del fatto che il nuovo modello prevedeva un avvio ritardato di 3 ore nel servizio di recapito, fatto che non consentiva di rispettare la puntualità nella consegna dei prodotti postali e non teneva in adeguata considerazione le esigenze locali a tutti i livelli.

Svp, ok allargamento giunta regionale. Il parlamentino della Svp si è espresso a favore dell’allargamento della giunta regionale da 5 a 6 membri. La nomina di un ulteriore assessore si rende necessaria per garantire un vice presidente di lingua tedesca, come previsto dallo Statuto d’autonomia.