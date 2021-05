“Il monte e la croce”, al via a Siror la mostra sull’originale ricerca di Gianfranco Bettega: sfoglia online

L’esposizione prende spunto dal lavoro di ricerca di Gianfranco Bettega dedicato ai simboli grafici incisi sulle travi dei ‘tabià’ di montagna del Primiero Vanoi

Primiero (Trento) – L’esposizione sarà visitabile fino al 13 giugno a Siror, presso il Tabià di via S. Andrea, ogni giorno dalle 17.30 alle 19.30. “È almeno dal XVI secolo che a Primiero – spiega l’autore – ma anche in altre zone di montagna, si è creato un “articolato sistema di segni di natura assai varia, immagini, elementi simbolici, marchi, cifre, iscrizioni e scritture che trasformano il nostro rurale in un ambiente scritto, che avvolge e si rivolge pure a chi non sa leggere in senso stretto”. Questo ambiente scritto è una delle conseguenze concrete del cosiddetto “paradosso delle Alpi”: l’alfabetizzazione precoce, rispetto alle aree urbane e di pianura, di sempre più larghi strati di popolazione della montagna di mezzo.

Quella montagna sede d’insediamenti stabili e o temporanei come i nostri paesi di fondovalle e masi di mezzacosta . Una parte importante, con strutture e forme caratteristiche, di questo ambiente scritto sono i cosiddetti milèsimi: lunghe sequenze di lettere, cifre e simboli, in genere disposti su di un’unica riga. In queste scritture è sempre presente la data di costruzione (o ricostruzione) degli edifici su cui compaiono”.

La copia cartacea della ricerca è disponibile presso la Biblioteca intercomunale di Primiero. Il Comune di Primiero San Martino, ha infatti deliberato nei giorni scorsi di affidare la ristampa di 200 copie dell’opuscolo “Il monte e la croce” alla tipografia bellunese dbs.

