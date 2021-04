Evasore fiscale seriale, Finanza sequestra due immobili

Già in precedenza l’uomo era stato arrestato dalle fiamme gialle per irregolarità in ambito fiscale. Da indagini patrimoniali, riferisce la Guardia di finanza, è emerso che l’uomo avrebbe mantenuto un tenore di vita incompatibile con i redditi dichiarati e, pur risultando nullatenente, avrebbe disposto “in maniera indiretta” di beni immobiliari di pregio, formalmente intestati alla moglie. Sulla base di tali elementi, è stata avanzata la richiesta di applicazione delle cosiddette “misure di prevenzione patrimoniale”, previste dal “Codice delle leggi antimafia”.