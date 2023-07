Istituto Comprensivo di Primiero: piccoli matematici sul podio. Alla maturità sei cento con una lode, su 48 diplomati

Sono stati 210 quest’anno i ragazzi di classe II, III, IV e V Scuola primaria che hanno partecipato, con entusiasmo ed impegno, alla IX edizione del Torneo Giocamat

NordEst – La competizione di giochi matematici organizzata dall’Associazione Geopiano di Padova, in collaborazione con il Team Gare Matematiche e il Liceo Tito Lucrezio Caro di Cittadella. Grazie all’iniziativa, i giovani studenti primierotti si sono potuti confrontare, per ogni categoria, con più di mille alunni provenienti da altri Istituti, dal Veneto a Reggio Calabria. Dopo aver superato la fase di qualificazione e la semifinale, i ragazzi si sono misurati con la gara finale, raggiungendo apprezzabili piazzamenti: in particolare, un alunno di classe terza della Scuola primaria di Mezzano si è classificato al secondo posto nella sua categoria.

Ottimi risultati all’esame di Stato

Si sono diplomati a pieni voti 4 studentesse e 2 studenti dell’Istituto comprensivo di Primiero, premiati con l’ambito 100/100 all’esame di Stato per l’eccellente conclusione del proprio quinquennio superiore: si tratta di Francesca Possamai, che ha ricevuto anche la lode da parte della Commissione, ma anche di Nicolas Zugliani, entrambi di classe V IT Economico ind. Amministrazione Finanza e Marketing; di Denise Scalabrin, di classe V IT Economico Turistico; di Federico Mastel, Ilaria Venzin e Cristina Zedda, tutti di classe V Liceo Scientifico delle Scienze applicate.

Quasi la metà degli alunni dell’Istituto (48%) ha concluso il proprio percorso di studio con ottimi risultati, diplomandosi con punteggi pari o superiori a 80/100, tra cui si segnala il 25% dei diplomati con oltre 90/100. Gli esami di Stato di quest’anno hanno comunque segnato un altro importante traguardo: l’ultimo passo delle scuole verso la normalità, dopo il difficile periodo pandemico, con il ripristino delle modalità pre-Covid 19, ossia della Commissione esaminatrice mista (un presidente esterno all’Istituto e sei docenti esaminatori, tre esterni e tre interni) e delle due prove scritte ministeriali.