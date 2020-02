Scuole infanzia, in Trentino iscrizioni entro il 10 febbraio

Per l’anno scolastico 2020-2021

Trento – Da oggi al 10 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia del Trentino per l’anno scolastico 2020-2021.

Hanno diritto all’iscrizione i bambini residenti o domiciliati in provincia di Trento che compiono il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2021 e fino all’età d’inizio dell’obbligo scolastico. Anche per l’anno scolastico 2020-2021 la domanda di iscrizione dovrà essere presentata on line, mediante l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it – area infanzia, scuola e formazione.

Entro il 10 febbraio sarà possibile inoltre effettuare, presso la scuola dell’infanzia della propria area, anche le domande di pre-iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età fra il 1/o febbraio e il 31 marzo 2021, residenti o domiciliati in provincia di Trento. La pre-iscrizione consentirà alle famiglie di acquisire la precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili per gennaio 2021, salva la necessità di conferma della domanda dall’1 al 7 ottobre 2020.

In breve

Una vita per l’Africa: il dottor Carlo Spagnolli si è spento alla clinica Solatrix, aveva 70 anni. Con lui se ne va un medico missionario che ha dedicato tutta la sua vita ai più poveri della terra, agli africani, soprattutto donne e bambini. Un esempio, anche se non si era mai considerato tale. In lui c’ era l’ umiltà dei grandi. Una vita spesa per l’ Africa con l’ Africa nel cuore; un’ esistenza dedicata ai più poveri ed emarginati; un impegno ed una determinazione che non sono mancati mai, nemmeno nei momenti più duri della sua esistenza. Nato a Roma nel 1949, appena laureato, nel 1975, si reca in Uganda per svolgere il servizio civile e vi rimane fino al 1989. Poi si sposterà in Eritrea, Etiopia e Camerun. Dal 1996 ha infine prestato la sua opera in Zimbabwe, grazie anche al sostegno dei tanti amici trentini.