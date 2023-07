Dopo i temporali sulle Dolomiti e i danni della grandine, a NordEst è ancora allerta fino a domenica

Ecco le previsioni di Meteotrentino ed Arpav Dolomiti

NordEst – Arpav Dolomiti meteo conferma: “Nel corso di venerdì 21 e fino al pomeriggio/sera di sabato 22 condizioni di tempo a tratti instabile con probabili rovesci e temporali sparsi e intermittenti. Saranno possibili locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento).

Meteotrentino conferma: “Dal pomeriggio e sera di venerdì, saranno probabili rovesci e temporali localmente anche intensi. Sabato nuvolosità irregolare anche bassa al mattino, alternata a tratti soleggiati, poi più fitta con rovesci e temporali sparsi; temperature in calo. Domenica molto soleggiato e perlopiù stabile con aumento delle temperature. Lunedì soleggiato ma aumenta la probabilità di qualche temporale pomeridiano. Martedì irregolarmente nuvoloso poi molto nuvoloso con precipitazioni diffuse specie dal pomeriggio. Mercoledì nuvoloso con rovesci e temporali sparsi”.

Le grandinate in Veneto dai social

Le previsioni meteo

Caronte sta provocando una tempesta di caldo, ma perderà sempre più forza al Nord. Venerdì, tempo via via fortemente temporalesco al Nord, soleggiato altrove salvo veloci rovesci mattutini su Lazio e Umbria. Sabato, tempo spiccatamente instabile al Nordest con temporali anche forti, sempre soleggiato e caldissimo altrove.

Domenica, Caronte si rinforza; soleggiato ovunque salvo più nubi sulle Alpi, caldo in aumento. Temperature via via meno calde al Nord, roventi al Sud, molto calde al Centro.