Elisoccorso mobilitato in piena notte sul Lagorai in zona Coldosè

Poco dopo l’una di notte di domenica 14 gennaio, elisoccorso in azione in collaborazione con il Soccorso alpino del Primiero Vanoi

Primiero/Vanoi (Trento) – Escursionisti in difficoltà recuperati poco dopo l’una di notte di domenica 14 gennaio 2024 in zona Coldosè sul Lagorai (versante Caoria, Valle del Vanoi). Sul posto è intervenuto l’elicottero da Trento, con il supporto del Soccorso alpino di Primiero, recuperato in piazzola a Transacqua. L’intervento è terminato verso le due di notte, recuperando gli escursionisti coinvolti – senza particolari problemi -, quando l’elicottero ITNDD è rientrato in base a Mattarello (Trento).