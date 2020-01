Hub Veneto Dolomiti Luiss Business School e Tavola rotonda su Grandi eventi: Zaia a Belluno

NordEst – All’arrivo, parteciperà alla tavola rotonda di apertura della giornata, condotta da Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio 24. Il programma prevede di seguito, alle 13.15, il taglio del nastro.

Il Governatore sarà presente anche al Teatro Comunale (Piazza Vittorio Emanuele) per i lavori del pomeriggio (aperti alle 15.00 dal presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Maria Lorraine Berton e quello LUISS Business School Luigi Abete per essere chiusi dal presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia) partecipando, alle 15.45, alla tavola rotonda dedicata all’impatto sul territorio dei Campionati di Sci 2021 e delle Olimpiadi Invernali 2026, insieme a Gianpietro Ghedina, sindaco di Cortina d’Ampezzo, Antonio Rossi, sottosegretario ai Grandi eventi sportivi della Regione Lombardia, Giovanni Malagò, presidente Coni, e Alessandro Benetton, Presidente Fondazione Cortina 2021.

Venerdì 7 febbraio la Luiss Business School è lieta di invitarti a partecipare all’Open Evening dell’Hub Veneto delle Dolomiti che si terrà nella prestigiosa cornice di Palazzo Bembo a Belluno dalle 16.00 alle 20.00. Un pomeriggio di incontri in cui potrai scoprire in esclusiva i Master Full-Time e i Programmi Executive offerti presso la sede di Belluno: dal settore turistico a quello enogastronomico, dalla finanza al digital marketing, dalla gestione delle risorse umane al project management. Durante l’evento assisterai alla presentazione dell’offerta formativa con i coordinatori e i direttori dei programmi; ascolterai la testimonianza degli Alumni per scoprire l’impatto che i corsi della Luiss Business School hanno avuto sulla loro carriera lavorativa; parteciperai a sessioni di orientamento one-to-one per scoprire le professioni più innovative nel tuo settore di interesse e raccogliere informazioni sui percorsi formativi da seguire per il tuo sviluppo professionale.