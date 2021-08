‘Green Pass’ dal 6 agosto: hai perso il codice o non lo hai ancora scaricato? Ecco come fare

Hai perso (o non hai mai ricevuto) il codice AUTHCODE dal Ministero della salute per scaricare la certificazione verde? Ecco come recuperarlo

NordEst – Per ottenere il ‘green pass’ obbligatorio dal 6 agosto per molte attività quotidiane, basta avere la Tessera sanitaria alla mano e inserire la data della vaccinazione (o del tampone/certificato di guarigione).

Recupera qui il codice:

e poi scarica la certificazione

Puoi scaricare la certificazione verde anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale. Bastano il codice fiscale o l’identificativo fornito al momento della vaccinazione: Bastano il codice fiscale o l’identificativo fornito al momento della vaccinazione: https://www.dgc.gov.it/spa/public/home

La nota dei Comuni

Il Decreto – Legge 23 luglio 2021, n. 105, nel recare la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale, ha anche modificato i parametri che definiscono i livelli di rischio e consentono il cambio di “colore” alle Regioni e Province autonome.

Nota Anci si approfondiscono le principali misure relative all’accesso alle attività sociali ed economiche e alle conseguenti misure di controllo e sanzionatorie nonché le nuove disposizioni per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi. Il decreto ha inoltre esteso l’utilizzo della Certificazione verde Covid-19 a diverse attività sociali ed economiche. Nellasi approfondiscono le principali misure relative all’accesso alle attività sociali ed economiche e alle conseguenti misure di controllo e sanzionatorie nonché le nuove disposizioni per lo svolgimento degli spettacoli culturali e per gli eventi sportivi. Nota-informativa-dl-105-2021-Green-pass-attività-economiche-e-sociali.

Dove sarà richiesto

Da venerdì 6 agosto il Green pass diventerà obbligatorio per fare una serie di attività. Vediamo come funzionerà ma soprattutto dove sarà necessario esibire la Certificazione verde Covid-19-

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso

Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi

Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre

Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso

Sagre e fiere, convegni e congressi

Centri termali

Parchi tematici e di divertimento

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso (esclusi i centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione)

Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò

Strutture sanitarie e Rsa

Concorsi pubblici

Altre possibili attivazioni a breve

Le problematiche legate al pass

Come riporta il sito dgc.gov.it, nel Regolamento europeo del approvato lo scorso 9 giugno 2021, l’Europa ha previsto un “periodo transitorio” per l’emissione del pass fino al 12 agosto 2021. Tradotto: fino al 12 agosto se un cittadino vaccinato, guarito dal Covid-19 o con tampone negativo non ha ancora ricevuto il green pass potrà comunque viaggiare in Europa (più Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) presentando ai controlli il certificato di vaccinazione oppure i documenti che attestano la guarigione dal virus o altimenti il documento che accerta il risultato negativo del test anti-Covid.

Non hai ricevuto il codice via sms?

In queste settimane, molti cittadini hanno ricevuto l’sms e la mail del Ministero della Salute per scaricare il Green pass, il documento che certifica di essere stati vaccinati, di essere guariti dal Covid-19 o di essersi sottoposti a tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

Chi non ha ricevuto sms o email con il codice (authcode) per scaricare il certificato verde può chiamare il 1500 per richiederlo o scrivere a codice.dgc@sanita.it. In entrambi i casi sarà necessario indicare il proprio codice fiscale, la data della vaccinazione, del tampone negativo o la data primo tampone positivo per i guariti e l’email a cui si vuole ricevere il codice per scaricare il pass.