Green Social Economy Summit, Ghezzi (ANEF): “Le sfide per una montagna green oriented”

“Intraprendere un percorso green rivolgendo una particolare attenzione a quei sistemi di controllo che garantiscano un miglior utilizzo delle materie prime, una maggiore efficienza energetica e un’ottimizzazione dei costi è diventato irrinunciabile per un uso sempre più sostenibile delle risorse del territorio di montagna – ha dichiarato la Presidente di Anef Valeria Ghezzi, intervenendo al Green Social Economy Summit di Rimini”

Nordest – “Il nostro principale interesse – ha evidenziato la presidente Ghezzi – è quello di promuovere un turismo alpino e appenninico che sia sostenibile, tutelando l’ambiente in cui viviamo ed operiamo ed offrendo ai giovani delle opportunità che evitino l’abbandono dei territori di montagna.

Per questo è con estrema soddisfazione che stiamo collaborando con Enea alla realizzazione dello studio che analizza, per la prima volta in Italia ed in Europa, l’impatto ambientale della neve artificiale e che rappresenta uno dei primi passaggi della Carta di Cortina di cui ANEF è promotore.

I primi risultati della ricerca stanno, tra l’altro, già confermando l’importanza dell’impatto delle fonti rinnovabili, come l’idroelettrico, che consentono di ridurre fino al 75% le emissioni di gas serra legate a questo tipo di attività”.

“Obiettivo del documento – conclude Ghezzi – è rafforzare, attraverso il coinvolgimento degli operatori del territorio anche in previsione dei Mondiali di Sci 2021 di Cortina, un modello di sviluppo turistico green oriented nelle Alpi per diminuire gli sprechi delle risorse come acqua e suolo, limitare le emissioni di gas serra e i costi energetici e per migliorare la gestione del “sistema neve” nel suo complesso”.