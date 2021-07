Green pass e zone gialle: Italia verso estensione ‘green pass’ ma non come in Francia

Secondo le prime anticipazioni, l’Esecutivo non dovrebbe seguire il modello francese, ma si pensa a un’estensione dell’uso del certificato verde. Covid, Galli: “Finché circola in under 40 non ne usciamo”

NordEst (Adnkronos) – Green pass, dosi minime per ottenerlo e zone gialle con la revisione dei parametri per l’assegnazione di regole, misure e divieti più stringenti in caso di rischio coronavirus. Questi i tre temi sul tavolo del governo, che saranno discussi a breve nel corso della cabina di regia dell’esecutivo. Incontro che non è stato ancora convocato e che dovrebbe tenersi mercoledì mattina insieme a un Consiglio dei ministri. A spiegarlo all’Adnkronos era stato ieri il il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa.

“Dopo le indicazioni del Cts la politica deciderà e credo che si andrà verso la concessione del Green pass solo dopo la doppia dose di vaccino”, aveva detto. Secondo Costa, questi i temi che saranno saranno affrontati nel corso della cabina di regia: “La revisione dei parametri che portano alle zone ‘a colori’, dando maggior peso ai ricoveri e meno ai contagi; l’estensione dell’uso del Green pass, non seguendo il tanto decantato modello francese, ma – precisa – come già viene usato in Italia, ampliando magari il suo uso agli eventi pubblici dove dobbiamo garantire la sicurezza delle persone; infine, il rilascio del Green pass dopo il richiamo e non più dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino”.