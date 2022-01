Green pass e attività esenti dal primo febbraio: “Lista quasi pronta”

“Supermercato, farmacie o edicole”, elenca il sottosegretario alla Salute Sileri

NordEst (Adnkronos) – E’ “quasi pronta” la lista delle attività e dei negozi in cui non sarà previsto il Green pass obbligatorio. E il Dpcm che la contiene “arriverà tra oggi e domani”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute, ai microfoni di ‘Radio anch’io’, su Radio 1.

“E’ stata stilata una lista di dove non sarà richiesto” il certificato verde: “supermercati, farmacie o edicole”, ha elencato. “Tutto partirà dal primo febbraio. La lista verrà non solo resa nota ma sarà spiegata la bontà di quello che stiamo facendo, per convincere le persone ancora indecise” a vaccinarsi, ha sottolineato Sileri.

Sileri ha ricordato, comunque, che è il vaccino a consentirci di vivere in sicurezza. “Vi sembra normale – infine si è chiesto – che dopo due anni di pandemia, 140mila morti ci sia ancora chi non è convinto della necessità e della bontà del vaccino. E che addirittura osteggia una regola imposta per mettere in sicurezza un Paese che ancora vede un certo numero di ricoveri e morti al giorno?”