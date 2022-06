Granfondo ciclismo nel Bellunese: domenica 19 giugno di sport e passione in auto, anche sulle strade del Trentino orientale

Sarà una giornata con notevoli rallentamenti per il traffico, tra Primiero, Valsugana e Bellunese, per la gara ciclistica che transita anche in Trentino. Ricordiamo che sono ancora attivi i semaforisul viadotto di Pontet (Sovramonte) e sul ponte di Imèr (Trento)

NordEst – Queste le chiusure previste nella giornata di domenica 19 giugno:

PERCORSO GRANFONDO:



SR50-SP12-SP38-SP246-SP75-SP78-SP41-SP65

Da Feltre SR50 per Fonzaso SP12 Col Perer SP38 e da confine regionale con Provincia di Trento SP246 per Pieve Tesino SP75 e SP78 direzione Strigno, SP41 e SP65 Scurelle Carzano fino ad intersezione con SP31 del Manghen ed a proseguire fino al Km. 13,000 della stessa località Calamento chiusura in entrambe i sensi di marcia per la duratadi 30 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio diquella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”. SP 31

Dal Km. 13,000 Località Calamento fino a P.so Manghen chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 08.30 alle ore 10.15. Da P.so Manghen al Km. 38,600 in prossimità del Ristorante Pineta chiusura inentrambe i sensi di marcia dalle ore 08.00 alle ore 12.30. SP 232 dir – SP232 – SR 48bis e SR50

Da fine discesa P.so Manghen per SP 232 dir – SP232 – Ziano di Fiemme – Predazzo SR48 bis dal Km. 37,050 fino a bivio per SR50 ed a proseguire fino al Km. 114,450 chiusura in entrambe i sensi di marcia di 30 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica”. SR 50

Dal Km. 114.450 altezza bivio per Camping Valle Verde in località Predazzo per Bellamonte – Passo Rolle – San Martino di Castrozza fino al Km. 86.900 altezza Hotel San Martino chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 10.30 alle ore 13.30 SR 50

Dal Km. 74.00 località Siror per San Martino di Castrozza fino al Km. 86.900 altezza Hotel San Martino chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 11.15 alle ore 13.30SR 50

Dal Km 74.00 località Siror per Ponte Oltra fino a Croce d’Aune SP473 chiusura di 30 min. in entrambe i sensi di marcia dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”. SP 473

Da Passo Croce d’Aune SP473 fino a Pedavena chiusura in entrambe i sensi di marcia dalleore 09.30 alle ore 16.30 PERCORSO MEDIO FONDO SP246-SP75-SP78-SP246 Da confine provinciale con Provincia di Belluno per Pieve Tesino SP75 e SP78 per proseguire poi SC Val Calamento fino a Passo Broccon chiusura in entrambe i sensi di marcia per la durata di 30 min. dal passaggio della vettura di “Inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quella con il cartello mobile “Fine gara ciclistica”. SP 79-SP 212

Da Passo Broccon SP79 per Castello Tesino Roa SP212 fino a confine provinciale con la Provincia di Belluno chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 08.30 alle ore 11.30

SP19 Da Lamon SP19 fino a Ponte Oltra incrocio con SR50 chiusura in entrambe i sensi di marcia dalle ore 09.00 alle ore 11.30

ATTENZIONE: all’interno della stessa fascia oraria in località Ponte Oltra chiusure intermittenti della SR 50 in corrispondenza del passaggio dei concorrenti del percorso medio fondo.

SP473 Da Passo Croce d’Aune SP473 fino a Pedavena chiusura in entrambe i sensi di marcia dalleore 09.30 alle ore 16.30

