Autovelox Arsiè: sarà operativo notte e giorno con nuova tecnologia nei due sensi verso Valsugana, Bellunese e Primiero

Il Comune bellunese ha deciso di aggiornare il dispositivo installato anni fa sulla statale 50 bis del Grappa e del Rolle, vicino al tunnel

NordEst – La notizia si è diffusa rapidamente in questi giorni tra i residenti in Valsugana, Bellunese e nel vicino Primiero, abituati a lunghe trasferte verso Trento o il Vicentino.

Il comune di Arsié ha posizionato da tempo un autovelox che si trova a meno di un chilometro dall’uscita del lungo tunnel di San Vito che sale dalla Valsugana verso l’altopiano, sulla statale 50 bis del Grappa e del Rolle. Il dispositivo fisso, sempre attivo e segnalato da un cartello non molto visibile, si trova poco prima della fine di una zona dove il limite è di 90 chilometri.

Ora, il Comune bellunese ha deciso di installare un nuovo autovelox, di ultima generazione, che sarà collocato al posto di quello vecchio e sarà in grado di controllare con tecnica laser ed eventualmente fotografare i veicoli che passano in entrambi i sensi di marcia.

Il nuovo autovelox

L’apparecchio di nuova generazione con “occhio laser” bidirezionale sarà in funzione notte e giorno. Il vecchio autovelox acquistato dal comune di Arsiè circa otto anni fa è in odore di pensione. Al posto di questo strumento che era di proprietà esclusiva dell’ente ne arriverà un altro, sicuramente più performante, probabilmente a noleggio, che sarà posizionato sempre sulla statale della Valsugana.

Con un doppio vantaggio, quello della bidirezionalità, cioè con la proiezione delle immagini con tecnica laser su entrambi i sensi di marcia e con alta definizione, e quello dell’affitto dell’apparecchio senza costi aggiuntivi per l’ente nel caso di malfunzionamenti o guasti di qualsiasi natura.

L’introito di quasi 200mila euro all’anno che permette al Comune di Arsiè di finanziare alcune iniziative legate alla sicurezza stradale, come quella di pagare ai giovani che frequentano la scuola media di Arsiè il patentino per la guida del ciclomotore, sembra destinato ad aumentare, quando entrerà in funzione il nuovo apparecchio che non passerà di certo inosservato.