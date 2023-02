Mezzano, 75enne urtata da un’auto: trasferita a Feltre. Elisoccorso a San Martino per un sanitario urgente

Incidente sabato pomeriggio in centro a Mezzano verso le 16. Poco più tardi verso le 18, intervento sanitario dell’elisoccorso a San Martino di Castrozza

Primiero (Trento) – Doppio intervento dei sanitari del 118 sabato pomeriggio nel giro di poche ore a Primiero. Verso le 16 ambulanza della Croce rossa e auto sanitaria in azione in centro a Mezzano con il supporto dei vigili del fuoco di zona. Per cause in corso di accertamento, da parte della Polizia locale di Primiero, una donna di 75 anni è stata urtata da una fiat panda di passaggio in centro, nei pressi della locale cassa rurale.

La donna ha riportato vari traumi – non gravi – ed è stata trasferita in pronto soccorso all’ospedale di Feltre, per le cure del caso. Non è chiaro – secondo le prime informazioni raccolte – se la donna stava attraversando la strada o se ha perso l’equilibrio mentre era sul marciapiede. Verifiche sono in corso da parte degli agenti della Polizia locale, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Poco prima delle 18, altro intervento sanitario con il supporto dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco a San Martino di Castrozza, per una emergenza sanitaria in paese, come docuementano le immagini.