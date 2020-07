Ferrovia Trento-Primolano: domenica 5 luglio sostituiti alcuni treni con autobus (ORARI BIKE BUS)

Previste anche corse con bikebus per il trasporto biciclette fino al 6 settembre

NordEst – Domenica 5 luglio per lavori di manutenzione straordinaria lungo la Ferrovia della Valsugana, alcuni treni verranno sostituiti con autobus tra le stazioni di Trento e Primolano.

La Ferrovia è attualmente sospesa per lavori nella tratta tra Primolano e Bassano del Grappa e sostituita con autobus.

Considerato che il trasporto bici sui treni in servizio non è previsto, per garantire la piena occupazione dei posti per i clienti, a partire dal 5 luglio e fino al 6 settembre sarà attivo un servizio giornaliero con autobus con carrello per il trasporto delle biciclette come da orario allegato.

Il carrello consente il trasporto massimo di 40 bici al seguito: è suggerita la prenotazione del servizio telefonando al n. 0461/821000 entro le ore 16 del giorno precedente. Ssenza prenotazione non è garantito il trasporto.

La tariffa del servizio giornaliera è pari a 5 euro e comprende anche il trasporto della bicicletta; il servizio è gratuito per i minori trasportati con la bicicletta di un adulto pagante.

Gli orari per domenica 5 luglio:

R 33600 PRIMOLANO 7:58 TRENTO 9:35 CANCELLATO da Primolano a Trento e SOSTITUITO CON BUS il giorno: 05 luglio

R 5401 TRENTO 8:05 PRIMOLANO 9:38 CANCELLATO da Trento a Primolano e SOSTITUITO CON BUS il giorno: 05 luglio

R 5507 TRENTO 9:05 PRIMOLANO 10:38 CANCELLATO da Trento a Primolano e SOSTITUITO CON BUS il giorno: 05 luglio

R 5508 PRIMOLANO 9:58 TRENTO 11:35 CANCELLATO da Primolano a Trento e SOSTITUITO CON BUS il giorno: 05 luglio

R 5418 PRIMOLANO 11:58 TRENTO 13:35 CANCELLATO da Primolano a Trento e SOSTITUITO CON BUS il giorno: 05 luglio

R 33603 TRENTO 11:05 PRIMOLANO 12:38 CANCELLATO da Trento a Primolano e SOSTITUITO CON BUS il giorno: 05 luglio

R 5515 TRENTO 13:05 PRIMOLANO 14:38 CANCELLATO da Trento a Primolano e SOSTITUITO CON BUS il giorno: 05 luglio

R 5512 PRIMOLANO 13:58 TRENTO 15:35 CANCELLATO da Primolano a Trento e SOSTITUITO CON BUS il giorno: 05 luglio