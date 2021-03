Verso dieci Regioni rosse, anche Trento e Bolzano. Pasqua in lockdown. Iss: “Rt sale a 1.16”

Dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa, compresi quindi i giorni di Pasqua e Pasquetta

NordEst (Adnkronos) – Da lunedì, a quanto si apprende, l’Italia potrebbe avere questa mappa di colori: 10 Regioni (Trentino Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche) e 9 Regioni in zona arancione (Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Toscana e Valle d’Aosta). La Sardegna dovrebbe rimanere in zona bianca.

“Nella riunione di stamattina con il Governo ho chiesto si introduca in automatico i congedi parentali e il bonus baby sitter”. Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso del punto stampa. Il presidente della Regione ha spiegato che a Roma “abbiamo chiesto che gli aiuti per le imprese ci siano e siano concreti e visibili da subito”.

L’Istat diffonde i dati sul mercato del lavoro del quarto trimestre dell’anno, segnato dalla pandemia. Calo occupati senza precedenti, 456mila posti in meno nel 2020. Economia. Orlando: cig fino a giugno, per pmi fino a ottobre.

Da lunedì potrebbero essere molte di più le regioni di fatto in lockdown, con le scuole di ogni ordine e grado in didattica a distanza, bar, ristoranti e negozi chiusi, possibilità di uscire da casa solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità e niente spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria se non per necessità.

A virare verso il rosso ci sarebbe il Lazio insieme a Friuli Venezia Giulia e Veneto. La Sardegna, zona bianca, costituirà un’eccezione nella nuova mappa. Le Regioni dovrebbero cambiare colore, a causa dell’aumento dei contagi di Covid e la diffusione delle varianti, a partire da lunedì. Oggi sarà diffuso il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, che porterà all’adozione di nuove ordinanze da parte del ministro della Salute Speranza.

L’ipotesi più accreditata è che scatti l’automatismo della zona rossa una volta superata la soglia dei 250 contagi ogni centomila abitanti, mentre altrettanto probabile è che il governo opti per una stretta significativa a Pasqua. Ma il Cdm dovrà anche decidere se estendere il giro di vite a tutti i weekend, e non solo al fine settimana delle festività pasquali, per arginare la corsa dei contagi.

Quest’ultima opzione però è quella maggiormente divisiva per la maggioranza, ecco perché i nuovi numeri della cabina di regia dell’Iss sui contagi e, più in generale, sui 21 parametri da tenere sotto controllo per decidere il passaggio da un’area all’altra saranno determinanti.