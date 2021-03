Covid in Trentino: al via vaccinazioni over 75 (Link prenotazioni)

Un decesso in Trentino, 281 nuovi casi, 275 guarigioni, 61.562 vaccinazioni, sei in Alto Adige. Fugatti: “La nostra preoccupazione per tutto il mondo economico e per le ripercussioni su studenti, famiglie e giovani. Nei prossimi giorni decreto legge Governo sostegni”

Trento/Bolzano – Sono 137 i nuovi casi positivi al molecolare e 144 all’antigenico in provincia di Trento fino a venerdì 12 marzo. Per contro, diminuisce leggermente la pressione sugli ospedali, i guariti sono 275 e si registra 1 solo decesso. Sono i numeri che il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari riporta oggi per fotografare l’andamento del contagio in un Trentino che si appresta a cambiare colore.

Nel dettaglio, dei nuovi positivi gli asintomatici ed i pauci sintomatici sono la grande maggioranza: 114 i primi e 159 i secondi, tutti seguiti a domicilio. È sempre significativa la diffusione del virus fra i giovanissimi: oggi si registrano 57 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare (4 hanno tra 0-2 anni, 14 tra 3-5 anni, 18 tra 6-10 anni, 9 tra 11-13 anni, 12 tra 14-19 anni) e le classi in quarantena salgono a 132. Ma anche i dati riferiti agli ultra settantenni (oggi 43 nuovi casi) dimostrano che la pericolosità di questo virus non è venuta meno.

Negli ospedali le 22 dimissioni di ieri, se raffrontate ai 16 nuovi ingressi, consentono di allentare leggermente la tensione: al momento i pazienti covid sono 240, con 46 ammalati che hanno bisogno delle terapie intensive. In ospedale avvenuto anche l’unico decesso registrato oggi.

Prosegue nel frattempo la ricerca dei contagi, con 1.678 tamponi molecolari analizzati ieri (1.158 all’Ospedale Santa Chiara e 520 alla Fem) ai quali si affiancano i 1.664 rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria. Da aggiungere che i molecolari hanno confermato anche la positività di 30 persone il cui contagio era emerso nei giorni corsi dai test rapidi. Infine i vaccini: stamattina le somministrazioni i hanno segnato quota 61.562, cifra che comprende 21.555 seconde dosi e le 7.395 riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Vaccini over 75 in Trentino: ecco come prenotarsi

Chi ha un medico di medicina generale che aderisce alla campagna vaccinale potrà vaccinarsi dal proprio medico. Elenco medici. La seconda dose di AstraZeneca verrà effettuata a distanza di 70 giorni dalla prima. Da lunedì 15 marzo potranno prenotare la vaccinazione al Cup online anche tutti gli insegnanti e gli operatori delle scuole di ogni ordine e grado e dell’università. Sempre al Cup online potranno prenotarsi anche gli over 80; in questo caso la vaccinazione andrà fatta esclusivamente nelle sedi vaccinali di Apss per questioni logistico-organizzative legate alla conservazione del vaccino Pfizer. Gli “ultrafragili” (persone con gravi patologie in atto, cioè malati di fibrosi cistica, dializzati, chi è in ossigenoterapia e i trapiantati o in attesa di trapianto) saranno invece vaccinati su invito delle diverse strutture di riferimento (sempre con Pfizer), precisa l’Azienda sanitaria. Link prenotazione over 75. Non saranno vaccinati coloro che si sono ammalati di Covid-19 negli ultimi tre mesi. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia, una volta ottenuto l’appuntamento, di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati. I moduli sono scaricabili da questo link diretto https://bit.ly/3aUwBCX

Vaccini: immunizzato il 10% degli altoatesini

Il 10,17% della popolazione dell’Alto Adige è già stato vaccinato con almeno una dose; calcolato sul target della popolazione con più di 18 anni la percentuale sale al 13. Lo comunica l’Azienda sanitaria. A partire da sabato 13 marzo, coloro che hanno più di 75 anni avranno la possibilità di essere messi in lista d’attesa tramite una chiamata telefonica. Secondo l’assessore Thomas Widmann, “le vaccinazioni stanno procedendo bene. In Italia siamo al top. Stiamo facendo ogni sforzo per vaccinare gli anziani e le persone fragili il più rapidamente possibile, perché sono le categorie più a rischio”.

Per il direttore generale dell’Asl Florian Zerzer l’approvazione del vaccino della Johnson & Johnson “è una buona notizia. Si tratta di un vaccino con un grande potenziale in quanto basta vaccinarsi una sola volta per ottenere una protezione completa”. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.060 tamponi PCR e registrati 88 nuovi casi positivi. Inoltre 59 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (12 marzo) sono stati effettuati in totale 510.046 tamponi su 200.526 persone (+269) e il numero dei positivi è di 44.368 ai test molecolari.

I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 166, 142 quelli nelle strutture private convenzionate (postacuti respetivamente ricoverati da RSA), 130 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 130 (110 a Colle Isarco e 20 a Sarnes). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 41, di cui tre all’estero. Fino a oggi si contano 1077 decessi (+6), incluse le case di riposo.