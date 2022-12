Google, guerra in Ucraina domina ricerche 2022, seconda regina Elisabetta

“Le tendenze di ricerca mostrano la necessità di capire cosa succede intorno a noi, ma c’è anche un interesse ricorrente verso momenti di maggiore ironia e leggerezza”

NordEst (Adnkronos) – L’Ucraina con lo scoppio del conflitto domina le ricerche di Google nel 2022 seguito a ruota da ‘Regina Elisabetta’, la sovrana inglese che dopo 70 anni di regno è scomparsa quest’anno e di nuovo Russia-Ucraina al terzo posto a causa della guerra.

“Le tendenze di ricerca – commenta in un blogpost Google – mostrano chiaramente la necessità di capire cosa succede intorno a noi, le motivazioni di un conflitto e delle personalità che lo hanno scatenato, ma c’è anche un interesse ricorrente verso momenti di maggiore ironia e leggerezza”, cercati nello sport (dal calcio al tennis, con gli Australian ope tra i piu’ cliccati al quarto posto “e nei suoi protagonisti ma anche nella musica, che combacia chiaramente con un momento che si dimostra importante per gli italiani come il Festival di Sanremo.

Ci siamo anche soffermati sull’assenza di personalità rilevanti per la storia, che hanno lasciato un segno seppur in forme diverse: da una parte la Regina Elisabetta e dall’altra Piero Angela”. Al quinto posto della ‘classifica’ le elezioni 2022.