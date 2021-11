Giunta provinciale a Torcegno, decisa ripartizione Fondo investimenti programmati dei Comuni da 30 milioni di euro

L’assessore Gottardi: risorse importanti per realizzare opere a favore dei cittadini

Trocergno (Trento) – Al Fondo per gli investimenti programmati dai Comuni nell’ambito dell’ultimo protocollo di Finanza Locale per il 2021 sono stati assegnati 30 milioni di euro. La giunta provinciale, su proposta dell’assessore agli enti locali Mattia Gottardi (foto), ha definito come ripartirli.

La somma di 25,5 milioni di euro viene ripartita tra tutti i Comuni attraverso i criteri già utilizzati per le assegnazioni precedenti, che si basano sull’indicatore di dotazione delle infrastrutture esistenti. La somma di 4,5 milioni di euro viene invece ripartita tra i Comuni che hanno conferito risorse al fondo di solidarietà in proporzione alle loro misure di capacità fiscale.



“Si tratta di risorse che andranno a sostenere gli investimenti dei Comuni e a consentire loro di poter realizzare quelle opere che ritengono importanti per migliorare la vita dei loro cittadini” sottolinea l’assessore Gottardi. “In questo modo le amministrazioni comunali saranno in grado allo stesso tempo di mettere in circolo risorse per l’economia dei loro territori e di soddisfare le esigenze della popolazione” conclude l’assessore Gottardi.

