Covid Trentino: 2 decessi e 188 nuovi casi positivi su quasi 9.300 tamponi

Il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari oggi registra purtroppo due decessi per Covid-19 in Trentino, uno dei quali è avvenuto in ospedale: vittime una donna e un uomo di circa 80 anni non vaccinati

Trento – Sono 188 i nuovi casi positivi, mentre le guarigioni sono 112 in più, per un totale di 48.851 da inizio pandemia. Calano i pazienti ricoverati, che scendono a 44, in seguito a 7 dimissioni e 4 nuovi ricoveri. Sono 6 le persone seguite in rianimazione, in calo di una unità.

Più nel dettaglio, 89 casi positivi sono stati rilevati dal test molecolare (su 797 test effettuati) e 99 dall’antigenico (su 8.486 tamponi). I molecolari confermano inoltre 104 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Tra i nuovi positivi, 104 sono asintomatici. Sono 42 i bambini e i ragazzi contagiati: 4 hanno meno di 5 anni; ieri le classi in quarantena erano 15. Per quanto riguarda gli adulti, i nuovi positivi under 60 sono 103, mentre 43 hanno più di 60 anni (8 hanno superato gli 80 anni). Per quanto riguarda le vaccinazioni, stamattina sono arrivate a quota 833.300, delle quali 375.762 seconde dosi e 38.411 terze dosi.