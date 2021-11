Levico Terme, 56enne morto intossicato: indagini a tutto campo

L’uomo è morto mercoledì sera a Levico in circostanze ancora da chiarire

Levico Terme (Trento) – La vittima è Sandro Gabrielli, 56 anni, del posto, molto conosciuto (lavorava per il Progettone) ritrovato a terra senza vita nella sua abitazione, in vicolo delle Rocche, in centro storico. Accanto a lui il cane che però si è salvato.

Dopo alcune segnalazioni per un forte odore di gas in mattinata, verso le 22 della sera, gli inquilini della palazzina in centro a Levico, allarmati dalle esalazioni si sono rivolti ai vigili del fuoco: tutti i residenti sono stati fatti evacuare ma all’appello mancava Sandro Gabrielli, al campanello del pianterreno non rispondeva.

Sfondata la porta è stato ritrovato, come detto, privo di vita, inutili i tentativi per rianimarlo. Sul posto i vigili del fuoco di Levico e i carabinieri di Borgo che dopo mezzanotte stavano cercando di capire da dove provenisse il monossido. Sul posto anche il sindaco di Levico Gianni Beretta che ha portato il cordoglio della comunità ai familiari della vittima.

A provocare la morte secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il monossido di carbonio. Ma nel suo appartamento l’impianto di riscaldamento è elettrico e ad energia elettrica è alimentato anche il boiler per l’acqua. In più, la vittima infatti non aveva stufe. Saranno le indagini in corso ad accertarlo, certo si tratta di una vicenda complessa e tutta da ricostruire.