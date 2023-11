Giulia e Filippo, ricerche anche in Trentino e nel Bellunese: l’appello (VIDEO)

Giulia Cecchettin, di Vigonovo (Venezia), e Filippo Turetta, di Torreglia (Padova), sono stati visti l’ultima volta sabato sera. L’auto è una Fiat Grande Punto di colore nero targata FA 015 YE. Chi la vedesse chiami le forze dell’ordine. L’auto è in movimento

NordEst (TGR Veneto) – Le ricerche in tutto il NordEst, con particolare attenzione anche alla montagna Bellunese oltre alla Riviera del Brenta, non hanno ancora dato nessun risultato. In queste ore il disperato appello delle famiglie ai microfoni del TGR Veneto e di molte tv nazionali che stanno seguendo da vicino la vicenda.

Scomparsi da sabato sera, dopo essersi dati appuntamento alla Nave de Vero a Mestre. Si tratta di Giulia Cecchettin di Vigonovo, in provincia di Venezia, e Filippo Turetta di Torreglia nel Padovano, coetanei di 22 anni, entrambi studenti di ingegneria all’Università di Padova. Fino ad agosto erano stati fidanzati, poi Giulia aveva lasciato Filippo. La ragazza si stava per laureare.

Da Treviso domenica sera è arrivata la segnalazione che l’auto sarebbe stata vista transitare tra Villorba e Zero Branco ma non si esclude nemmeno una possibile fuga verso la montagna Bellunese. Giulia giovedì doveva discutere la tesi di laurea in ingegneria a Padova.

Appello sui social anche del governatore Zaia