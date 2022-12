Giudicarie, fermato due volte in auto dopo primo ritiro patente

In entrambi i casi è scattato fermo amministrativo dei veicoli

Tione (Trento) – La Polizia Locale delle Giudicarie di Tione, durante i controlli alla circolazione stradale aveva fermato nel mese di novembre un uomo del posto mentre era alla guida di una autovettura. Agli agenti non c’è voluto molto per capire che era in stato di ebrezza, sottoposto a alcoltest è risultato sopra il limite consentito dalla legge. Come se non bastasse, nel corso del controllo, è stato anche accertato che l’uomo era privo di patente in quanto precedentemente ritirata perché scaduta e non si era più sottoposto alle visite. Per lui erano scattate le sanzioni previste del caso con l’ulteriore sospensione della patente emessa dal Commissariato del Governo.

Nel giro di 3 giorni all’inizio di dicembre, però – comunica la Polizia locale delle Giudicarie – l’uomo è stato ritrovato per ben 2 volte nuovamente alla guida, una in un controllo casuale, al quale ha cercato di sottrarsi in maniera goffa, ed un’altra quando una pattuglia se lo è trovato difronte ad un semaforo rosso nel capoluogo giudicariese. In entrambi i casi è scattato il fermo amministrativo dei due veicoli utilizzati, intestati a famigliari, e le sanzioni per guida con patente sospesa, il Commissariato del Governo ha inoltre subito emesso il provvedimento di revoca definitiva della patente.

In breve

Omicidio martedì 6 dicembre, intorno all’ora di pranzo a San Stino di Livenza (Venezia). Un marito di 65 anni ha ammazzato la moglie di 60 a bottigliate, il femminicidio si è consumato in Corso del Donatore al civico 1. Sul posto i carabinieri. E’ stato l’uomo, subito dopo aver ammazzato la moglie, a chiamare i militari. L’omicida, Giuseppe Pitteri detto Walter, ex Actv, è stato preso in custodia dai Carabinieri, e portato alla stazione di San Stino di Livenza. Nell’abitazione del femminicidio sono intervenuti anche i Carabinieri di Portogruaro. È stato disposto l’arresto per omicidio volontario.

Bolzano, donna travolta e uccisa da pick up in val Badia. Una donna è rimasta vittima di un incidente stradala a San Vigilio di Marebbe, in val Badia. La 72enne stava attraversando la strada statale all’ingresso del paese, quando è stata travolta da un pick up, sul quale si trovava un uomo della zona.

Rovereto, traffico illecito metalli, denunciato pensionato. Gli agenti della Polizia ferroviaria di Rovereto hanno rinvenuto 682 chilogrammi di rifiuti ferrosi, tra cui rame, presso l’abitazione di una persona residente in Trentino.