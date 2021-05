Tunnel Brennero: Kompatscher e Platter critici su nuovo rinvio opera. A22 in utile, nonostante la pandemia

NordEst – Il presidente della Provincia di Bolzano Arno Kompatscher e il capitano del Tirolo Günther Platter criticano i nuovi ritardi nella costruzione del Tunnel di Base del Brennero. Gli sforzi di tutte le realtà coinvolte sia politiche che tecniche devono assicurare una conclusione dei lavori più rapida possibile. “Insieme al presidente Günther Platter negli ultimi mesi abbiamo condotto colloqui con entrambe le presidenze del BBT, chiedendo soluzioni e ottimizzazioni per concludere al più presto i lavori e far entrare l’opera in funzione.

Il progetto europeo infrastrutturale di maggiore rilievo non può restare bloccato per difficoltà burocratiche, tecniche o per interessi nazionali” ha detto Kompatscher. “La popolazione lungo il corridoio del Brennero ripone grande fiducia nel BBT per vedere la qualità della propria vita migliorare sensibilmente. Al contempo il corridoio del Brennero necessita di una infrastruttura ferroviaria concorrenziale, per trasportare le merci in modo pulito, sostenibile e efficiente. Ogni mese perso è un mese di inquinamento in più per le popolazioni del Tirolo e dell’Alto Adige” ha sottolineato Platter.

Entrambi i presidenti hanno rimarcato il proprio impegno nei confronti della BBT SE e delle società proprietarie RFI e ÖBB, così come i responsabili politici nei ministeri e nella Commissione Europea, per intensificare il dialogo a livello politico e tecnico fra UE, Italia e Austria per scogliere in modo efficiente gli interrogativi ancora aperti legati ad aspetti sia tecnici che legali. “Poiché una parte dei ritardi è da addebitare secondo la società BBT a questioni legate alla compatibilità transfrontaliera, ci attendiamo che i diversi tratti del corridoio del Brennero possano essere gestiti grazie a un sistema unitario e che alcuna questione nazionale abbia in futuro a ritardare ulteriormente i lavori. La priorità va assolutamente al potenziale del BBT per il trasporto dei beni e delle persone su rotaia. Pensare in modo nazionale in questo contesto non è assolutamente sensato” hanno concluso i due presidenti.

A22 in utile, ma cala il traffico

Seppur caratterizzato da un crollo del traffico senza precedenti a causa della pandemia (decremento del 28,7%), il bilancio 2020 approvato dal Cda di Autostrada del Brennero evidenzia un utile di esercizio pari a 20,3 milioni di euro (87,1 nel 2019). Il valore della produzione, di 305,8 milioni di euro (401,3 milioni nel 2019), ha registrato un decremento di 95,5 milioni, risultato dovuto essenzialmente alla riduzione degli introiti da pedaggio (280,6 milioni, erano stati 369,7 milioni nel 2019), oltre che al conseguente decremento dei ricavi derivanti dalle royalties per le aree di servizio (11,5 milioni, 18,7 milioni nel 2019).

I costi della produzione hanno raggiunto in totale un valore di 290,8 milioni, contro i 303,6 milioni del 2019, presentando un decremento di circa 12,8 milioni. L’area finanziaria ha contribuito al risultato di periodo con il valore di 16,6 milioni (17,7 milioni nel 2019). La somma di imposte e canoni versati dalla società nel corso del 2020 ammonta a 134,56 milioni.

“Il 2019 era stato l’anno migliore di sempre per Autostrada del Brennero e gli indicatori dei primi mesi del 2020 promettevano di poter fare addirittura meglio. Poi il mondo è stato colpito dalla pandemia. Noi non ci siamo arresi, abbiamo ottimizzato i processi e continuato ad investire nel futuro. È quindi con grande soddisfazione che possiamo annunciare oggi di avere non solo ottenuto un conto economico con margine positivo, ma di aver centrato l’obiettivo dei 20 milioni di utile netto che potrebbero consentire in particolare agli Enti locali di costruire i propri bilanci senza dover rinunciare all’apporto della società”, commenta l’amministratore delegato, Diego Cattoni.