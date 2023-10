Giro d’Italia 2024, due tappe in Trentino: arrivo al passo del Brocon il 22 maggio, ripartenza da Fiera di Primiero il 23 con passaggi nel Vanoi (VIDEO)

Svelato ufficialmente al Teatro Sociale di Trentino, durante il Festival dello Sport, il Giro d’Italia 2024. A confermare la rilevanza delle tappe trentine, anche il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni

NordEst – La tappa da segnare in rosso per gli appassionati trentini è la numero 17, in programma mercoledì 22 maggio e definita da Vincenzo Nibali la tappa chiave del Giro: dopo la partenza di Selva di Val Gardena si scalerà subito il Passo Sella, quindi discesa lungo la val di Fassa e Fiemme fino a Predazzo. Da qua il gruppo proseguirà in direzione del passo Rolle, valicato il quale la discesa finirà a Fiera di Primiero prima di scalare il passo Gobbera e due volte il passo Brocon dove è posto l’arrivo.

Il giorno dopo la carovana rosa riprenderà il suo tragitto da Fiera di Primiero in direzione Padova dopo aver attraversato gli abitati di Imer e costeggiato il lago Schener, passando anche a Lamon nel Bellunese, scendendo poi in Veneto.

La prima tappa del Giro partirà da Venaria Reale e arriverà a Torino il 4 maggio, per un totale di 136 chilometri, con il Colle della Maddalena a 20 chilometri dal traguardo. La prima prova a cronometro si svolgerà alla settima tappa, la Foligno-Perugia di 37,2 chilometri. La seconda cronometro, invece, sarà da Castiglione delle Stiviere a Desenzano per un totale di 31 chilometri. Terza settimana tutta dedicata alle salite, nella penultima tappa ci sarà la Alpago-Bassano del Grappa (il Monte Grappa verrà percorso due volte): la 107esima edizione della Corsa Rosa si chiuderà a Roma (126 km in totale), domenica 26 maggio.