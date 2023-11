Un appuntamento da non perdere per l’originalità delle proposte presenti. Troverete molti fornitori del settore wedding, per ideare al meglio il giorno più bello

Imèr (Trento) – Butterfly Weddings & More è lieta di presentarvi “Sposi in Valle”, la prima Fiera Sposi nel Primiero. Ingresso gratuito. Imèr, Ex Sièghe, dalle ore 10.30 alle ore 18.30