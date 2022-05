Giro d’Italia a NordEst: 17^ tappa a Lavarone, 18^ Borgo-Treviso, 19^ Marano Lagunare, 20^ Belluno-Marmolada, 21^ Verona

MARANO LAGUNARE-SANTUARIO DI CASTELMONTE DI CIVIDALE, 177 KM

Il Friuli regala al Giro altre due località inedite, in questo cammino che ha portato la Regione a usare la piattaforma della corsa rosa per la valorizzazione turistica del territorio. Basta considerare che cosa è diventato il Monte Zoncolan in Carnia dalla prima scalata nel 2003. Qui si parte dai casoni di Marano Lagunare per risalire tutta la Bassa friulana fino alle colline moreniche udinesi tra Fagagna e Majano. Attraversata Buja, si raggiungono le Prealpi Giulie con le Grotte di Villanova (salita breve e impegnativa) seguite dal Passo di Tanamea. Sconfinamento in Slovenia dal valico di Uccea, che porta direttamente a Kobarid (Caporetto). Inizia lì il Monte Kolovrat, 10,3 km al 9,2% medio, con punte del 15%: una salita inedita, molto dura. Attenzione. Rientro in Italia interamente dentro il bosco, caratterizzato dal susseguirsi ininterrotto di curve. Da Cividale del Friuli si attacca la salita finale che porta al Santuario di Castelmonte: 7,1 km al 7,8%, con punte del 14% poco prima della metà salita.

20ª TAPPA: SABATO 28 MAGGIO *****