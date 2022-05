Giro d’Italia 2022, attenzione alla tappa di giovedì 26 maggio con chiusure a Fonzaso e in Valsugana: deviazioni per Feltre e Trento

L’ordinanza del Comune di Fonzaso prevede la chiusura del traffico veicolare dopo la galleria di Pedesalto in direzione Feltre/Trento il giorno giovedì 26 maggio dalle ore 12 a fine manifestazione (15.30 circa). Importanti modifiche alla viabilità anche a Feltre e lungo la ss47 fino a Borgo. Le ultime tappe

Primiero/Fonzaso/Valsugana – Il passaggio della carovana rosa a Fonzaso (Belluno) lungo la Sr 50 Grappa paso Rolle, crea non pochi disagi per la viabilità a Primiero, nella giornata di giovedì 26 maggio. Stessi problemi anche per le vicine comunità di Lamon e Sovramonte costrette a deviazioni sui passi croce d’Aune o verso Arina, per raggiungere Bellunese e Trentino. Questa l’ordinanza di chiusura delle strade nel Comune di Fonzaso:

Chiusure anche in Valsugana

Giovedì 26 maggio sono previste anche chiusure lungo la SS47 della Valsugana fino a Borgo.

La viabilità nel Feltrino

Viabilità modificata nella stessa giornata anche nel Feltrino, come segue:

1) dalle ore 09.00 di giovedì 26 maggio 2022 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA CICLISTICA” previsto per le ore 15,00 circa, il divieto di sosta ambo i lati con possibilità di rimozione forzata in Via Vignigole, via Montelungo tratto tra Via Vignigole e Viale Montegrappa, Viale Montegrappa, Via Trevigiana nel tratto tra la rotatoria con via Panoramica e il limite del centro abitato; 1) dalle ore 09.00 di giovedì 26 maggio 2022 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA CICLISTICA” previsto per le ore 15,00 circa, il divieto di sosta ambo i lati con possibilità di rimozione forzata in Via Vignigole, via Montelungo tratto tra Via Vignigole e Viale Montegrappa, Viale Montegrappa, Via Trevigiana nel tratto tra la rotatoria con via Panoramica e il limite del centro abitato;

️2) dalle ore 12,20 giovedì 26 maggio 2022 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA CICLISTICA” previsto per le ore 15,00 circa, il divieto di circolazione sulle vie indicate al punto 1); ️2) dalle ore 12,20 giovedì 26 maggio 2022 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA CICLISTICA” previsto per le ore 15,00 circa, il divieto di circolazione sulle vie indicate al punto 1);

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

– è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);

– è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;

– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

️3) dalle ore 12,20 di giovedì 26 maggio 2022 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA CICLISTICA” previsto per le ore 15,00 circa: ️3) dalle ore 12,20 di giovedì 26 maggio 2022 all’avvenuto transito del cartello “FINE GARA CICLISTICA” previsto per le ore 15,00 circa:

◦ la sospensione della ZTL in via Liberazione, via XXXI Ottobre e L.go Castaldi per i veicoli che da via Valderoa, P.le della Lana, P.le ex Morassutti e via Liberazione lasciano l’area attraverso via Liberazione e via XXXI Ottobre;

◦ L’inversione del senso unico di marcia in via Monte Tomatico;

◦ L’inversione del senso unico di marcia in Viale Del Piave, tratto da rotatoria con via C. Castaldi a Viale Montegrappa;

️4) dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di giovedì 26 maggio 2022, ️4) dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di giovedì 26 maggio 2022,

a) la deroga al divieto di commercio ambulante itinerante nel centro urbano così come disciplinato dal Piano Comunale del commercio su area pubblica approvato con delibera di C.C. n.30 del 30/05/2005 e ordinanza sindacale n.10 del 23/01/2003 per gli operatori accreditati per la vendita e distribuzione dei prodotti ufficiali “Giro d’Italia” dall’ RCS Sport spa organizzatrice dell’evento;

b) la deroga al transito per i veicoli al servizio della manifestazione, aventi massa a pieno carico superiore a 3,5t e 7,5t imposto con ordinanze n.33/2011, 90/2011 e 125/2011, escludendo il centro storico nel quale il transito con i veicoli aventi massa complessiva superiore a 7,5 t e fino ad un massimo di 24 t dovrà avvenire evitando via Mezzaterra ed esclusivamente a seguito di accordi con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Feltre.