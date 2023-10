A Predazzo, concluso il primo campus delle Fiamme Gialle

Posted on

Il latte crudo piace perché è considerato più genuino e naturale, ma non è esente da rischi per la salute NordEst – Il latte appena munto, detto anche “latte crudo”, viene venduto generalmente attraverso distributori automatici refrigerati in alcune fattorie. Piace, è a km 0, ma non è privo di rischi per la salute. Lo conferma […]