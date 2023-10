“Passeggiata in rosa” per la Lilt il 7 ottobre alle 14 a Primiero

Aperta a tutti ed accessibile attraverso i suggestivi paesi di Primiero. Ritrovo alle 13.30 a Fiera di Primiero, nei pressi della sede del Comune

Primieor (Trento) – La passeggiata, proposta nel mese della prevenzione contro il tumore al seno con l’importante contributo di AVULSS (Associazione di Volontariato Socio-Sanitario), ha come obiettivo principale sensibilizzare i partecipanti sulla prevenzione e la promozione della salute femminile. Durante l’evento, verranno raccolti fondi che saranno poi devoluti alla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) per finanziare la ricerca in questo campo cruciale. Al momento della partenza, sarà possibile ritirare una maglietta rosa, un simbolo di solidarietà verso chi sta combattendo contro i tumori femminili e un promemoria per prendersi cura della propria salute.

L’appuntamento è fissato per sabato 7 ottobre alle 13.30 nella piazza del municipio a Fiera di Primiero, mentre la passeggiata prenderà il via alle 14. Il percorso seguirà un anello che attraversa Fiera, Transacqua, Ormanico, la campagna di Tonadico e arriverà fino a Siror. Si scenderà quindi, lungo il torrente, attraversando il parco Vallombrosa, dove l’evento si concluderà con un’esibizione musicale del ‘Canvas Acoustic Duo’ per il Progetto Gadenz.