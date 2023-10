“Blackout offline”: studenti dell’Enaip Veneto di Conegliano a Malga Miesnotta per “staccare” la spina dai social

Entra nel vivo in questi giorni l’originale esperienza formativa che vede come location la valle del Vanoi, cuore verde del Trentino, dove i giovani studenti resteranno per 4 giorni, organizzando ogni aspetto della vita quotidiana, ma senza smartphone a portata di mano

NordEst – Alcuni giorni disconnnessi dal mondo dei social e da innovativi strumenti tecnologici, ma immersi nella natura unica del Vanoi. A segnalarci l’iniziativa è la coordinatrice del progetto Cinzia Bettega, orginaria proprio di Canal San Bovo, ma da tempo impegnata professionalmente in Veneto.

Il progetto

“L’uscita scolastica in autogestione – spiega la coordinatrice del progetto – vuole essere un’esperienza stimolante e formativa per i ragazzi, che potranno imparare a prendere decisioni a collaborare tra loro e a responsabilizzarsi, gestendo mansioni di routine quotidiana senza agi a disposizione. L’uscita didattica ha lo scopo di arricchire la formazione personale degli allievi, attraverso un’esperienza di autogestione e un percorso di “disintossicazione da social e smartphone” in un contesto immerso nella natura e distante dalla routine quotidiana, alla scoperta dei paesaggi del territorio. In questo modo si lavorerà anche sulla ricostruzione del gruppo classe.

L’ obiettivo più difficile – continua Bettega – ma più sentito, sarà quello di vivere 4 giorni disintossicandosi da social e smartphone, in quanto in questa location non c’è campo, l’esperienza vorrebbe essere pilota e da esempio per gli istituti scolastici che vogliono responsabilizzare e regalare una modalità di vita che le generazioni Z non conoscono, trascorrere 4 giorni in mezzo alla natura liberi da comunicazioni sterili e inefficaci. Al termine dell’uscita i ragazzi eseguiranno il montaggio di un video per presentare l’esperienza alle famiglie durante un evento che rimarcherà il concetto di sostenibilità creato per l’occasione”.

I protagonisti

Il progetto è ideato e seguito nella pianificazione da Bettega Cinzia, sostenuto da Tutor De Col Jasmin in collaborazione con Nicola Bettin Ruo dell’unità operativa Enaip di Conegliano, con il sostegno del coordinatore Emiliano Zuccolotto. L’iniziativa coinvolge la Classe 3^ acconciatura Enaip Conegliano. Accompagnatori: Imparato Gerardina – Bettega Cinzia. Trasporto: tutor De Col Jasmin. Il progetto è reso possibile grazie alla proficua collaborazione e il sostegno dei volontari dei Vigili del fuoco di Canal San Bovo con il supporto dell’ispettore Alberto Tisot ed il comandante Walter Orsingher, oltre all’Amministrazione comunale e i molti soggetti locali che hanno collaborato.

Allievi: B. Sara; B. Camilla; F. Luna; G. Denise; G. Kexin; K. Erleta; L. Jiayi; P. Muhamed; P. Lucia; S. Rita; S. Djejlan; Z. Giorgia; Z. Mevlutka.

Il programma

Malga Miesnotta di Sopra

02/10/2023

Ore 7:00 Partenza da scuola Enaip Conegliano

Ore 8.30 circa arrivo al Comune di Canal San bovo TN nella frazione di Caoria in località Pont de Stel, parcheggio il pulmino.

Ore 9.00 partenza passeggiata verso malga Miesnota di sopra

0re 13.00 Pranzo

03/10/2023

Attività in autogestione preparazione pasti (colazione merenda pranzo merenda cena)

Escursione guidata

Attività ludica

04/10/2023

Attività in autogestione preparazione pasti (colazione merenda pranzo merenda cena)

Escursione alla scoperta delle trincee e basi della prima guerra mondiale

Attività ludica

Parole attorno al fuoco

05/10/2023

Ore 9:00 riassetto Malga

Ore 10:00 partenza per la discesa a valle con pausa merenda durante il tragitto

Ore 13:00 pranzo

Incontro con sindaco Canal San Bovo Rattin Bortolo

Ore 15:00 partenza per il rientro a scuola

Ore 17:00 arrivo a scuola