Gastroenterologia Feltre, prestazioni anche per Treviso oltre a Bellunese e Primiero: 2600 esami eseguiti in 7 mesi

E’ stata approvata una convenzione con l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana per attività di gastroenterologia a suo favore per l’esecuzione di gastro e colonscopie per pazienti trevigiani all’ospedale di Feltre

Feltre (Belluno) – Nei primi sette mesi del 2021 l’equipe dell’unità operativa di Feltre ha eseguito oltre 2600 esami endoscopici delle alte e basse vie digestive a pazienti ambulatoriali, garantendo – conferma Ulss1 Dolomiti – i tempi delle liste di attesa e senza alcun ritardo negli esami di screening del cancro colorettale che a Feltre riguarda anche la Comunità di Primiero.

In base gli accordi intercorsi con l’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, l’attività verrà svolta, al di fuori del normale orario di lavoro e dell’impegno di servizio, dai dirigenti medici della Gastroenterologia dell’Ospedale di Feltre, per un totale di n. 8 gastroscopie e n. 8 colonscopie la settimana, a partire dal 1 ottobre e per la durata di un anno.

L’unità operativa, guidata da Andrea Buda ed afferente al centro a valenza regionale di Chirurgia Oncologica Gastrointestinale, rappresenta un’ eccellenza per la diagnosi e il trattamento delle lesioni precancerose dell’apparato gastrointestinale e la diagnosi delle neoplasie pancreatiche con la loro tipizzazione attraverso l’ecoendoscopia con biopsia. Anche lo studio del piccolo intestino è garantito grazie all’ enteroscopia con videocapsula (VCE) e enteroscopia device-assistita. L’endoscopia negli anni ha mostrato un rapido sviluppo innovativo ed il Centro dispone di tecnologia di alto livello.