Tamponamento nella notte sull’A22: tre in ospedale. Grave incidente anche in Val di Ledro

Incidente tra Egna e Bolzano sud

Bolzano/Trento – Un tamponamento sull’A22, nel tratto tra Egna e Bolzano sud, ha interessato nella notte tre auto e un rimorchio. Nell’incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte sulla corsia nord, sono rimaste ferite tre persone, in modo non grave. Prese in cura dal servizio sanitario, sono state poi trasferite all’ospedale di Bolzano per ulteriori controlli. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca della Bassa Atesina e Salorno, la Croce Rossa di Bolzano con il medico d’urgenza, la polizia stradale e il servizio strade dell’A22. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano, che si sono occupati della messa in sicurezza di una delle autovetture elettriche coinvolte e delle operazioni di ripristino della viabilità.

Singolare incidente in Val di Ledro

Val di Ledro, domenica sera poco prima delle 23 a Molina di Ledro, una ragazza di 23 anni alla guida di uno scooter si è scontrata in autonomia contro una macchina ferma. La giovane ha riportato delle ferite fortunatamente non gravissime. Ad assistere all’incidente però c’era un uomo di 44 anni che, forse per lo shock, è caduto a terra. Cadendo ha battuto la testa riportando ferite così gravi che si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

In breve

Bolzano, vettura finisce fuori strada nel tardo pomeriggio di domenica su una strada forestale terminando la sua corsa nel greto del fiume. Le forze di intervento hanno hanno liberato una persona dalle lamiere dell’abitacolo e affidate alle cure del medico d´urgenza; successivamente sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e il recupero della macchina – in intervento con VVF Vallarga, Croce Bianca, elisoccorso, soccorso alpino e forze dell’ordine. Grave incidente anche sotto Verdines dove un trattore si è rovesciato mentre un agricoltore del posto era impegnato in un lavoro su un pendio molto ripido. Una persona è stata soccorsa dal servizio sanitario ed trasportata al pronto soccorso dell’ospedale. I VVF sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’area ed il recupero del mezzo – in intervento con Croce Bianca, elisoccorso e forze dell’ordine