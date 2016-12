In Veneto, dal 1988 rilevati 13.000 casi di positività al virus dell’hiv e 3.753 di Aids

Dati presentati a Montecchio Precalcino in occasione di un convegno sul percorso diagnostico terapeutico dell’hiv

Montecchio Precalcino (VI) - In collegamento con la giornata mondiale dell’Aids, tenutasi pochi giorni fa, il tema torna di attualità in Veneto dove domani, a Villa Nievo Bonin di Montecchio Precalcino (Vicenza), si tiene un significativo incontro scientifico sul virus HIV, dal titolo “il percorso diagnostico terapeutico come strumento di Clinical Governance nella gestione del paziente con Hiv.

In Veneto, dal 1988 al 2015, si sono registrate ben 13 mila positività all’Hiv e 3753 casi conclamanti di Adis e le nuove positività si attestano attorno a 320 l’anno.

Della questione, su iniziativa di “Motore Sanità” sotto l’egida della Conferenza delle Regioni e di Anci Federsanità, discuteranno manager sanitari, clinici e studiosi di tutto il Veneto. I lavori saranno aperti dal direttore generale della Sanità della Regione Domenico Mantoan. I lavori inizieranno alle ore 10 e si concluderanno alle 13 con l’intervento del direttore generale dell’Iss Angelo Del Favero.

Con l’introduzione nella pratica clinica della terapia antiretrovirale a elevata efficacia (cART) la storia naturale dell’infezione da HIV si è modificata mostrando sia una significativa riduzione della mortalità/morbilità HIV-correlata sia un aumento della sopravvivenza. In questo contesto, caratterizzato da dati epidemiologici che indicano una costante crescita della infezione da HIV, il PDTA si configura come strumento di governo dei processi assistenziali in carico ai Centri prescrittori al fine di fornire un omogeneo iter di cura e rendere ottimale il rapporto tra costi dei servizi e ritorno in termini di salute, nel rispetto della centralità del paziente e della sua patologia. Nel processo di governo della spesa farmaceutica, essenziali sono gli indicatori di prescrizione, di consumo e di aderenza, al fine di monitorare l’applicazione del PDTA, stimare l’impatto economico, programmare le azioni future e verificare la necessità di aggiornarne il contenuto.

