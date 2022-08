Primiero, Furti ai piedi delle Pale di San Martino: denunciato 29enne milanese

I “colpi” ai danni di alcuni esercizi commerciali, autovetture e abitazioni private della vallata trentina: denunciato un 29enne. Era già condannato a una pena in una struttura di recupero in Lombardia da cui era fuggito. Arrestato a Venezia

NordEst – Il giovane, presunto colpevole dei furti in serie, è stato identificato dai Carabinieri di Primiero San Martino di Castrozza. Si tratta – informa l’arma – di un 29enne milanese, già condannato a una pena presso una struttura di recupero in Lombardia, da cui era evaso qualche giorno prima dei fatti.

L’uomo, è stato identificato grazie alle informazioni fornite dai residenti e dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone in cui sono avvenuti i furti, si è intrufolato nelle auto in sosta lasciate aperte, in due abitazioni e in un negozio di articoli sportivi, rubando denaro in contante, vari oggetti e gioielli in oro, per un valore complessivo che ammonta a più di diecimila euro. Il 29enne, nel frattempo arrestato a Venezia per l’evasione, è stato denunciato.