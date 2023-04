Fuga di gas ed esplosione nella notte a Farra di Feltre

Posted on

Tre postazioni ‘drive through’ in Trentino-Alto Adige. In campo anche le Forze Armate per aumentare il numero di tamponi. In Alto Adige salgono a 33 i comuni dichiarati zona rossa: sono 6 in più. Si aggiungono Brunico, Valdaora, Gais, Chiusa, Naz Sciaves e Caldaro Bolzano – I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno […]