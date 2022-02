Pnrr in Trentino: seduta straordinaria del Consiglio provinciale

In discussione i progetti della Giunta per il Pnrr

Trento – Da giovedì 17 febbraio, a partire dalle 14.30 e senza orario di fine lavori, si discuterà di Pnrr nell’aula del Consiglio provinciale. Nella convocazione (allegata) mette all’ordine del giorno due comunicazioni del presidente della Giunta Maurizio Fugatti: la prima chiesta da Paolo Zanella (Futura), la seconda proposta da Alessandro Olivi (Pd). Rispondendo alle due istanze Fugatti fornirà “informazioni sull’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza”, e “un aggiornamento rispetto alla progettualità che la Provincia e gli altri attori istituzionali ed economici del territorio stanno mettendo in campo nell’ambito del PNRR e del PNC”.

In particolare Zanella e altri consiglieri della prima richiesta di comunicazione, chiedono informazioni per ciascuna delle sei missioni del PNRR – rispetto ai progetti sinora finanziati sul nostro territorio, ai bandi ministeriali ai quali la Provincia intende partecipare e con quali progettualità intenda farlo. Inoltre si chiedono informazioni rispetto alle modalità di coordinamento provinciale dei progetti che gli enti locali e le imprese del territorio stanno definendo. Infine si chiedono informazioni sulle modalità di funzionamento del tavolo con le parti sociali e gli enti locali, istituito in base all’articolo 1, comma 4 bis della legge provinciale 18/2021, come introdotto con la manovra di bilancio 2022.

Tale richiesta dà attuazione anche all’ordine del giorno n. 02/2021 approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 20 dicembre 2021, che tra le altre cose impegna, da un lato le assemblee legislative ad occuparsi del PNRR e a predisporre atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale e dall’altro la Giunta ad assicurare il pieno coinvolgimento delle Assemblee legislative nella condivisione degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Legislativo di monitorare l’attuazione e l’impatto dei singoli interventi.

La comunicazione chiesta da Olivi e altri consiglieri di minoranza riguarda “lo Stato di attuazione dei progetti inclusi nel piano nazionale di ripresa e resilienza”. La Giunta provinciale – scrive Olivi – nel settembre 2020 ha individuato ed inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri 32 progetti per il rilancio degli investimenti sul territorio attraverso i fondi del Recovery fund in linea con le “missioni” e gli obiettivi strategici del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Digitalizzazione, innovazione, competitività, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture per la mobilità, istruzione, formazione, ricerca e cultura, equità sociale, di genere e territoriale, salute; – il Pnrr ha una forte valenza strategica anche per il nostro territorio ed è per questo necessario il più ampio impegno e coinvolgimento di tutti gli attori della comunità, dalle categorie economiche e sociali agli enti locali anche al fine di coordinare le istanze e le proposte provenienti dalle comunità; – la Giunta provinciale ha dato avvio al tavolo di lavoro sul Pnrr con le categorie economiche, le parti sociali e gli enti locali istituito a seguito dell’approvazione dell’art.2 della Legge provinciale n. 21/2021; – l’attività di proposta e di monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti che interessano il territorio provinciale deve vedere coinvolto anche il Consiglio provinciale tenuto conto delle precedenti risoluzioni adottate e degli impegni assunti dal Presidente della Provincia in risposta alle interrogazioni sul tema; – la matrice comunitaria dei finanziamenti del Pnrr è tale da richiedere una partecipazione diffusa di tutte le forze politiche alle scelte che riguardano il modello di sviluppo al quale indirizzare gli investimenti pubblici. Ciò premesso: i sottoscritti consiglieri chiedono formale comunicazione del Presidente della Provincia o dell’Assessore competente in merito allo stato di attuazione dei progetti presentati sul Pnrr, al loro finanziamento e ai tempi previsti per la loro realizzazione”. ​

