Agenzia delle entrate verso provincializzazione: via libera dalla Commissione dei Dodici

La Commissione dei dodici (l’organo paritetico per le norme di attuazione dello Statuto speciale) ha approvato la bozza per il passaggio del personale amministrativo dell’Agenzia delle entrate alla Provincia autonoma di Bolzano

Bolzano – Tra due settimane il testo sarà discusso con i sindacati e dopo qualche aggiustamento potrà essere inviato ai ministeri competenti per le loro valutazioni. Lo annuncia il senatore Svp Meinhard Durnwalder al quotidiano Dolomiten. La ‘provincializzazione’ del personale amministrativo era già prevista da una legge del 2013 e dovrebbe portare a una riduzione dei tempi d’attesa agli sportelli, scrive il giornale.

I ministeri hanno invece già dato il loro benestare alla modifica dell’esame di avvocato in Alto Adige. Per fare fronte alla carenza di membri di lingua tedesca della commissione esaminatrice in futuro potranno essere anche chiamati professori universitari di Innsbruck.

La Commissione dei sei si è invece occupata dell’autonomia sportiva in Alto Adige. L’Unione delle associazioni sportive di lingua tedesca Vss e quella di lingua italiana Ussa diventeranno comitati provinciali autonomi del Coni.