“Il fronte di fronte, diari”: nel Vanoi una mostra e un fumetto per non dimenticare

Una graphic novel a più mani ed una mostra per sperimentare un altro modo di raccontare, non la chiusura di un discorso piuttosto il riepilogo di un cammino, tra emozioni ed esperienze. Presentazione a Zortea sabato 3 agosto alle 11



Valle del Vanoi (Trento) – “Abbiamo sempre voluto raccontare la guerra con gli occhi di chi rimaneva nel territorio – spiegano i curatori del progetto – la narrazione del coraggio nella gestione della quotidianità e della conservazione della memoria. Nello stesso tempo proviamo ad evidenziare, con un pensiero all’attualità, la dimensione del coinvolgimento e la sofferenza che i conflitti infliggono alle popolazioni inermi attraverso privazioni, perdite e allontanamenti dai propri affetti”.

Questo nuovo prodotto prende spunto dalla dimensione narrativa della formula del diario, racconti di deportati, testimonianze di parroci,fedeli amicizie di trincea, spaccati di vita quotidiana durante la guerra, narrazioni che seguono lo spostarsi del fronte, accompagnano le persone fine al termine delle ostilità ma non della sofferenza per l’unica colpa di essere italiani e trentini.

A questa esperienza hanno dato il loro contributo: Adone Bettega, Santo De Dorigo e Luciana Palma per quel che riguarda i contributi storici, Giovanni di Qual, Riccardo Pasqual, Mariateresa Stella e Luca Salvagno come autori delle storie a fumetti.

Dal punto di vista della realizzazione si tratta di un fumetto realista,con diverse chiavi interpretative sia tecniche che di sviluppo della sceneggiatura. Una rappresentazione cupa e veritiera, quadri in movimento tra richieste di affetto e amicizie a termine, quello di Mariateresa Stella,

Sognante, scanzonato, perso tra il desiderio di tenere insieme il senso delle persone in uno scenario di guerra dove il senso non esiste, questo nel lavoro di Giovanni “Gio di Qual”.

Riccardo Pasqual riesce a dare il senso di un evento senza tempo, dove la guerra non vien mai nominata ma dove le sue costrizioni sono narrate e percepite, un proscenio che anticipa la ribalta del conflitto.

Concludiamo con Luca Salvagno , anello di congiunzione con le produzioni precedenti, narratore di un evento misconosciuto della Storia d’Italia, dove la vergogna e la volontà di vendetta sembrano essere il lievito degli accadimenti a venire; Luca non dimentica di accompagnarci in questa triste vicenda riproponendo alcuni personaggi che abbiamo conosciuto nelle vicende di Saverio.

Un libro che racconta e una mostra da guardare sono occasione d’incontro, per riflettere grazie anche al fumetto e alla sua magia.

Il progetto Il Fronte di Fronte, conclude con quest’opera il percorso con cui ha provato a raccontare il dramma della Grande Guerra. Un viaggio incominciato nel 2014, pensato da Marco Felici – Presidente del Consorzio Turistico Valle del Vanoi -, Vincenzo Bottecchia – curatore e ideatore di Cicona Fumetto – ed Elena Corona – bibliotecaria; un’idea che attraverso diverse forme espressive ha coinvolto migliaia di persone, uscendo da un contesto affascinante ma piccolo come la Valle del Vanoi, per parlare al resto d’Italia di quante storie si nascondono nelle tragedie delle persone.

Un racconto a più voci che ha ruotato intorno alla flessibilità ed al fascino del fumetto come formula espressiva, un racconto in più forme che dal fumetto ha toccato, il cinema, la fotografia, e nel suo cammino ha incuriosito altre persone che l’hanno adattato alla propria formula espressiva diventando spettacoli di musica o teatro.