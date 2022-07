I Radioamatori di Primiero e Vanoi ricordano Giuseppe Fracanzani, ad un anno dalla scomparsa

Nel corso del mese di giugno 2022 la Associazione Radioamatori Italiani sezione di Primiero ha organizzato un evento in memoria del Socio e caro amico Giuseppe Fracanzani ad un anno dalla scomparsa. Occasione per ricordare anche tutti gli altri amici scomparsi in questi anni

di Paolo Loss*

Primiero (Trento) – Il 18 giugno 2021 dopo una breve malattia, l’amico “Pino” ci ha lasciati. La sezione A.R.I. di Primiero alla quale Pino era associato, ha voluto ricordarlo e con l’occasione ricordare anche tutti gli altri colleghi Radioamatori del Primiero e Vanoi ora scomparsi.

Chi era Fracanzani

Per la sezione di Primiero e in particolar modo per i radioamatori associati dagli anni ’80, il caro Pino ha avuto il merito di avere contribuito a far nascere, crescere e diffondere la passione per la Radio qui da noi, nel Primiero e nel Vanoi. Questo merito va condiviso anche con gli altri colleghi SK (Silent-Key in gergo radioamatoriale significa letteralmente “il silenzio del tasto telegrafico” quando si sospende una trasmissione) tra i quali ricordiamo: Gianfranco Dell’Antonia di Mezzano, Luciano Brunet di Fiera, Saverio Loss di Imer, Enrico Cazzetta di Fiera, Angelo Sperandio di Ronco, Ernesto Cecco di Caoria.

Sono solo alcuni dei tanti appassionati che negli anni ’70 iniziarono ad usare e diffondere l’uso delle radio ricetrasmittenti, pionieri di quella che sarebbe diventata poco più tardi la Associazione dei Radioamatori di Primiero sezione locale della A.R.I Nazionale.

L’amico Pino partecipò come radioamatore e Dottore Farmacista alle emergenze del Friuli 1976, dell’Irpinia e del Bellice del 1980 offrendo medicinali e restando sul posto per settimane con un furgone attrezzato dai radioamatori di Primiero per assicurare i collegamenti radio d’emergenza nelle zone colpite dal sisma.

L’attività dell’ARI di Primiero

L’attività più diffusa tra i radioamatori consiste nel collegare via radio altri radioamatori anche molto lontani e scambiarsi varie informazioni tecniche. Un evento radioamatoriale è una attività tra radioamatori che serve a diffondere il nome di una persona, di un particolare luogo storico o un personaggio famoso. Si svolge effettuando dei collegamenti radio tra stazioni di tutto il mondo da parte della “stazione attivatrice” che in questo caso è la sezione ARI di Primiero.

Così facendo questa stazione distribuisce dei punti (ogni collegamento può valere ad esempio un punto). Raggiunto il punteggio richiesto si può ottenere un “Award “ o diploma che attesta l’avvenuto conseguimento. Per commemorare il socio scomparso la Sezione ARI di Primiero ha abbinato due attivazioni del Diploma delle Abbazie Italiane: La chiesa di Siror il giorno 18 e 21 giugno e la EX chiesa di Sant’andrea il giorno 25 e 27 giugno. Entrambe le chiese si trovano delle vicinanze della sede, per regolamento entro un Km di distanza.

Il memorial Fracanzani

L’evento “Memorial Giuseppe Fracanzani” abbinato a queste attivazioni ha avuto luogo durante tutti i giorni del mese di giugno 2022. Le stazioni collegate sono state 482 da quasi tutti gli stati d’Europa e oltre: il collegamento più lontano è stato messo a segno il giorno 11 giugno collegando una stazione in centro Alaska a 7545 Km. Insomma un grande successo questo primo Memorial. Da notare che tutti i collegamenti sono stati effettuati dalla sede in Via Asilo a Siror che da alcuni anni ci è stata gentilmente messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Primiero San Martino di Castrozza alla quale va il più sincero ringraziamento da parte dei soci della Sezione ARI Primiero che rappresento.

*Paolo Loss

Presidente ARI (Associazione Radioamatori Italiani) sez. Primiero