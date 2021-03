Forte Buso, ultimati i lavori dopo la frana: riaperta ss 50, ripristinati bus Fiemme – Primiero

Posted on

Buon 2013 Lunedì 31 dicembre FIACCOLATA DI SAN SILVESTRO Tradizionale fiaccolata di fine anno: i partecipanti scendono dal colle delle Strine in una lunga serpentina luminosa che rischiara i boschi, per giungere ai Prati della Campagna dove le fiaccole accendono il falò “de la Vecia”, enorme fantoccio di legno e stracci che viene bru-ciato in […]