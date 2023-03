Finstral, 20 milioni per nuovo stabilimento nel Veronese

Inaugurata vetreria “Industria 4.0” a Oppeano

NordEst – Finstral, settore dei serramenti, apre una nuova area produttiva ad Oppeano, in provincia di Verona, attivo nella vetreria e nella produzione di serramenti, con un investimento di 20 milioni di euro. Il sito potenziato, avviato stamani, completa la filiera industriale dell’azienda, già presente con altri 14 stabilimenti sul territorio e con un fatturato 2022 di 270 milioni di euro, in ulteriore crescita rispetto ai 222 dichiarati l’anno precedente, e con una previsione di chiudere il 2023 a oltre 300 milioni.

Sono 60 i nuovi dipendenti che, insieme alla forza lavoro già presente, consente all’azienda di poter contare sull’esperienza di 190 collaboratori. Lo stabilimento copre ora una superficie totale di 23.500 metri quadrati, con una capacità produttiva di 3.500 finestre alla settimana, 1.500 pannelli di vetrocamere al giorno. E’ stata implementata in particolare la vetreria, con ampliamento di 9.500 metri quadrati, conforme agli standard dell’Industria 4.0.

Si inserisce in un piano che dal 2021 ha visto oltre 10 milioni di euro di investimenti in tecnologia per la modernizzazione delle linee produttive in altri sei stabilimenti. Prevista anche la crescita della presenza industriale di Finstral in alcuni paesi chiave, con un nuovo impianto produttivo vicino a Saragozza in Spagna.