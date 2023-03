Assemblea delegati Alpini Trento: non solo rievocazioni ma anche sostegno alla protezione civile e solidarietà

L’assemblea annuale di Ana Trento fa il punto sulle attività dei 22.000 soci affiliati a 260 gruppi

Trento – L’Associazione nazionale alpini (Ana) di Trento, ha riunito al Palarotari, ben 651 delegati in rappresentanza di oltre 22.000 iscritti, ripartiti tra 260 gruppi, guidati dal presidente Paolo Frizzi. Non solo rievocazioni e incontri tra ex commilitoni, ma attività solidali dal supporto al banco alimentare al volontariato di protezione civile.

“La forza della sezione – ha sottolineato il presidente della Sezione ANA di Trento Paolo Frizzi, avvocato, in carica dal 2020 – si evince dal numero di tesseramenti chiusi con la fine del 2022. Ben 22.267 soci, di cui 16.213 soci alpini e 6.054 soci aggregati. Rispetto all’anno precedente però, si registra una diminuzione di 345 soci alpini e un aumento di 54 soci aggregati. Nel dettaglio, i soci con età inferiore ai 40 anni rappresentano solo l’1,3%, il 15,2% riguarda coloro che hanno un’età compresa tra i 40 e i 49 anni, il 23,2% tra i 50 e i 59 anni, il 23,6% tra i 60 e i 69 anni, infine il 36,7% sopra i 70 anni”.

Il saluto della Provincia

“A nome mio, della Giunta provinciale e di tutta la comunità trentina, un sincero grande grazie per i tanti momenti che vi vedono quotidianamente impegnati sul territorio al servizio degli altri. Siete un esempio civico e un valore per l’Autonomia trentina, e nessuna ricostruzione mediatica potrà mettere in discussione il vostro spirito solidaristico, la vostra attenzione al prossimo, il vostro rispetto morale verso le persone”. Così il presiedente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, intervenendo all’assemblea a Mezzocorona per il rinnovo delle cariche sociali.