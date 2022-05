Ex Caserma ‘Ferrari’ a passo Rolle, demolizione avviata: presto nuovi alloggi per militari e sportivi (LA STORIA)

Il Commissario della Comunità, Roberto Pradel e il Sindaco del Comune di Primiero San Martino, Daniele Depaoli, esprimono soddisfazione per l’avvio dei lavori, che sono parte di un insieme di opere – realizzate in sinergia da Provincia, Comunità e Comune – per il rilancio della nota località. A breve dovrebbe essere chiuso anche il solco, nel cantiere a bordo strada

Passo Rolle (Trento) – La caserma della Guardia di Finanza ‘Ferrari’, risalente agli anni ’30 e in disuso dall’anno 2000, è un immobile demaniale per anni adibito a scuola alpina e storica sede dei corsi per la formazione allievi ufficiali e finanzieri per il servizio del soccorso alpino. Da anni la Comunità di Primiero con il Comune, sollecitava la demolizione dell’ecomostro ai piedi delle splendide Pale di San Martino.

Il cantiere

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di demolizione con successiva ricostruzione, dell’immobile della ex caserma G. Ferrari a Passo Rolle, nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza. L’intervento, realizzato dall’Agenzia provinciale per le opere pubbliche in deroga alle norme di attuazione del Piano del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, prevede la demolizione del fabbricato esistente e la ricostruzione ex novo, pressoché sul medesimo sedime. L’autorizzazione è stata subordinata al mantenimento della condizione d’uso degli immobili.



Con il recupero, sarà realizzata una struttura destinata ai militari della Guardia di Finanza dove effettuare i corsi estivi o invernali. I nuovi alloggi, saranno inoltre a disposizione di gruppi sportivi (anche non militari) e squadre che si alleneranno nella splendida area di passo Rolle.

Finanza a Passo Rolle

Il 15 marzo 1921 – si legge sul sito della Scuola alpina della Guardia di Finanza -, fu offerto all’Istituto il gagliardetto di guerra e nel 1922 si decise di consolidare l’Istituto trasformandolo in “Scuola Alpina Regia Guardia di Finanza” e considerandolo uno speciale Battaglione della Legione Allievi. Nell’inverno del 1921, il Gen. Giuseppe Ferrari, Ispettore del Corpo, istituì a Passo Rolle il primo corso di addestramento sciistico. Il primo istruttore fu il Ten. Ottavio Berard, Ufficiale degli Alpini.

Negli anni che precedettero il secondo conflitto mondiale, l’Istituto migliorò in ogni settore i traguardi addestrativi ed agonistici, ampliando la sua sfera d’azione sino ad un’attività agonistica delle specialità alpine di buon livello. La Scuola Alpina, oltre a formare nuovi finanzieri da impiegare nel servizio d’istituto del Corpo, è l’organo tecnico preposto alla formazione ed all’aggiornamento dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, nonché sede del glorioso Gruppo Sciatori “Fiamme Gialle”.

La fondazione del Gruppo Sciatori “Fiamme Gialle” nel 1925 segue, di pochi anni, la nascita della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo. Fu il Ten. Ottavio Berard, ufficiale degli Alpini ed istruttore presso la Scuola, ad intuire che per competere in campo agonistico bisognava arruolare sciatori delle valli alpine ed appenniniche per addestrarli alla competizione sportiva.

L’intuizione del Ten. Berard cominciò presto a dare i suoi frutti con la partecipazione del primo rappresentante del Gruppo Sciatori “Fiamme Gialle”, il Fin. Luciano Zampatti, alle seconde Olimpiadi Invernali del 1928 a Saint Moritz (SUI), nella gara di salto speciale e il conseguimento, nel 1930, dei primi titoli italiani assoluti di Francesco Dezulian nella gara di fondo km. 18 e di Ernesto Zardini nel salto.

Negli anni successivi, l’attività agonistica si contraddistingue per numerosi successi, sia in campo nazionale che internazionale, tra i quali spicca l’oro nella 30 km di fondo alle Olimpiadi del 1968 del Brig. Franco Nones. Negli anni Settanta, i risultati più importanti arrivano dallo sci alpino con le grandi prestazioni della “valanga azzurra”, composta dalle Fiamme Gialle, il Brig. Gustavo Thoeni (4 Coppe del Mondo e un oro olimpico) e l’App. Piero Gros (1 Coppa del Mondo e un oro olimpico). Fino ai grandi campioni dei giorni nostri.

Tutti i militari assegnati alle Stazioni S.A.G.F. vengono tratti dai corsi di specializzazione che, svolti annualmente alla sede di Passo Rolle, hanno una durata di circa otto mesi, al termine dei quali i frequentatori acquisiscono la specializzazione di “Tecnico di Soccorso Alpino”. Il Corpo dispone di propri istruttori, sia per quanto riguarda l’addestramento sciistico ed alpinistico sia per quanto riguarda l’addestramento delle unità cinofile. Gli stessi istruttori vengono anche chiamati a prestare la loro opera in occasione dei corsi per unità cinofile del C.N.S.A.S. o per i corsi organizzati dal C.A.I. e I.C.A.R.